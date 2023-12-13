Зеленский прибыл в Норвегию
Среда, 13 декабря 2023, 10:28
Президент Украины Владимир Зеленский после поездки в США прибыл с визитом в Норвегию, первым за время полномасштабной войны.
Как пишет "Европейская правда", анонс визита разместила пресс-служба правительства Норвегии, а СМИ уже показали кадры прибытия президентского самолета и движение кортежа.
Зеленского в рамках визита примет премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.
Лидеры должны обсудить ряд вопросов, в частности дальнейшую поддержку для Украины. После их встречи планируется пресс-конференция.
"Норвегия продолжит поддерживать Украину в борьбе, в которой она защищает себя. Мы предоставляем целенаправленную долгосрочную поддержку Украине в ее борьбе за свободу и демократию. Усилия Украины важны для того, чтобы обезопасить свободу и безопасность также здесь, в Норвегии", – отметил премьер.
"Президент Зеленский также будет присутствовать на саммите нордических стран, который проходит в Осло в этот же день", – отмечают в коммюнике. В прошлый раз Зеленский также присутствовал на саммите, который тогда проходил в Хельсинки.
Как сообщает NRK, также запланирована аудиенция у короля Норвегии в присутствии всей королевской семьи.
Кроме того, Зеленский выступит с речью в Стортинге, парламенте Норвегии.
Норвегия, как известно, является одной из участниц коалиции по F-16 для Украины, а также в партнерстве с Британией будет способствовать стратегическому усилению Военно-морских сил Украины.
Кроме того, страна в сотрудничестве с соседями будет покупать артиллерийские снаряды для Украины, а также регулярно предоставляет средства на гуманитарную помощь.