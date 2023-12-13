Зеленский прибыл в Норвегию

Президент Украины Владимир Зеленский после поездки в США прибыл с визитом в Норвегию, первым за время полномасштабной войны.

Как пишет "Европейская правда", анонс визита разместила пресс-служба правительства Норвегии, а СМИ уже показали кадры прибытия президентского самолета и движение кортежа.

Зеленского в рамках визита примет премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Лидеры должны обсудить ряд вопросов, в частности дальнейшую поддержку для Украины. После их встречи планируется пресс-конференция.

"Норвегия продолжит поддерживать Украину в борьбе, в которой она защищает себя. Мы предоставляем целенаправленную долгосрочную поддержку Украине в ее борьбе за свободу и демократию. Усилия Украины важны для того, чтобы обезопасить свободу и безопасность также здесь, в Норвегии", – отметил премьер.

"Президент Зеленский также будет присутствовать на саммите нордических стран, который проходит в Осло в этот же день", – отмечают в коммюнике. В прошлый раз Зеленский также присутствовал на саммите, который тогда проходил в Хельсинки.

Как сообщает NRK, также запланирована аудиенция у короля Норвегии в присутствии всей королевской семьи.

Кроме того, Зеленский выступит с речью в Стортинге, парламенте Норвегии.

Норвегия, как известно, является одной из участниц коалиции по F-16 для Украины, а также в партнерстве с Британией будет способствовать стратегическому усилению Военно-морских сил Украины.

Кроме того, страна в сотрудничестве с соседями будет покупать артиллерийские снаряды для Украины, а также регулярно предоставляет средства на гуманитарную помощь.