В Австрії кажуть, що не проти 12-го пакета санкцій ЄС, але "вивчають юридичні аспекти"

Останній пакет санкцій ЄС проти Росії перебуває в підвішеному стані через внутрішні перевірки з боку Австрії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили Politico п'ять європейських дипломатів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС ухвалив 11 пакетів санкцій проти Москви – від енергетичних до банківських. 12-й пакет санкцій, запропонований Єврокомісією країнам ЄС у середині листопада, був більше зосереджений на заходах, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій, і включає заборону на російські діаманти.

Існувала надія, що цей пакет буде схвалений країнами ЄС вчасно до останнього саміту цього року, який розпочинається в четвер, і торкнеться також питання майбутнього вступу України до Європейського Союзу.

За словами дипломатів, у вівторок найвищі посланці ЄС досягли домовленості, але Відень призупинив процес, оскільки спочатку хоче провести внутрішні перевірки, сказали дипломати, які побажали залишитися анонімними.

"Ми не заперечуємо проти пакета. Ми повинні вивчити юридичні аспекти", – сказав австрійський посадовець.

Затримання відродило спогади про блокаду Угорщиною та Грецією попереднього пакету санкцій, коли ці дві країни використовували санкції як політичний важіль, щоб вивести свої компанії зі списку "спонсорів війни" в Україні. Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International досі перебуває у списку спонсорів війни.

Дипломати, однак, сподіваються, що це не поставить під загрозу пакет санкцій надовго. За словами одного з дипломатів, "розмови пройшли відносно гладко". "Ми впевнені, що зможемо оголосити деталі пакета [в четвер] протягом дня", – сказав він.

У вівторок стало відомо, що посли ЄС досі не змогли досягти домовленості щодо 12-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії – цього разу через позицію Австрії.

Слід зазначити, що сусідка Австрії Угорщина місяцями блокує виділення 500 млн євро з Європейського фонду миру, через який фінансують допомогу для України, через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк – OTP Bank – у список "спонсорів війни".

На початку жовтня Україна вилучила OTP Bank зі списку, задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта.

Однак Угорщина стверджує, нібито Україна не надала гарантій про те, що ситуація з OTP Bank чи будь-яким іншими угорським підприємство ніколи не повториться, тому продовжує утримувати своє вето.