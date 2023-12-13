В Австрии говорят, что не против 12-го пакета санкций ЕС, но "изучают юридические аспекты"

Последний пакет санкций ЕС против России находится в подвешенном состоянии из-за внутренних проверок со стороны Австрии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили Politico пять европейских дипломатов.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС принял 11 пакетов санкций против Москвы – от энергетических до банковских. 12-й пакет санкций, предложенный Еврокомиссией странам ЕС в середине ноября, был больше сосредоточен на мерах, направленных на борьбу с обходом санкций, и включает запрет на российские бриллианты.

Существовала надежда, что этот пакет будет одобрен странами ЕС вовремя до последнего саммита этого года, который начинается в четверг, и коснется также вопроса будущего вступления Украины в Европейский Союз.

По словам дипломатов, во вторник высшие посланники ЕС достигли договоренности, но Вена приостановила процесс, поскольку сначала хочет провести внутренние проверки, сказали дипломаты, пожелавшие остаться анонимными.

"Мы не возражаем против пакета. Мы должны изучить юридические аспекты", – сказал австрийский чиновник.

Задержание возродило воспоминания о блокаде Венгрией и Грецией предыдущего пакета санкций, когда эти две страны использовали санкции как политический рычаг, чтобы вывести свои компании из списка "спонсоров войны" в Украине. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International до сих пор находится в списке спонсоров войны.

Дипломаты, однако, надеются, что это не поставит под угрозу пакет санкций надолго. По словам одного из дипломатов, "разговоры прошли относительно гладко". "Мы уверены, что сможем объявить детали пакета [в четверг] в течение дня", – сказал он.

Во вторник стало известно, что послы ЕС до сих пор не смогли достичь договоренности по 12-му пакету санкций Евросоюза против России – на этот раз из-за позиции Австрии.

Следует отметить, что соседка Австрии Венгрия месяцами блокирует выделение 500 млн евро из Европейского фонда мира, через который финансируется помощь для Украины, из-за того, что украинское НАПК внесло крупнейший венгерский банк – OTP Bank – в список "спонсоров войны".

В начале октября Украина изъяла OTP Bank из списка, удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта.

Однако Венгрия утверждает, якобы Украина не предоставила гарантий о том, что ситуация с OTP Bank или любым другим венгерским предприятие никогда не повторится, поэтому продолжает удерживать свое вето.