У НАТО не побачили ризику для себе через падіння російського дрона в Румунії

Північноатлантичний Альянс вважає, що падіння російського дрона в Румунії – тобто на території своєї держави-члена – у ніч проти четверга не було навмисним.

Про це йдеться в коментарі виконувача обов’язків речника НАТО Ділана Вайта, повідомляє "Європейська правда".

Вайт від імені Альянсу "рішуче засудив" російські атаки на цивільну інфраструктуру в Україні і вздовж Дунаю.

"НАТО не має інформації, яка б вказувала на будь-які навмисні атаки Росії проти членів Альянсу. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і залишаємось у тісному контакті з румунською владою", – додав він у соцмережі Twitter (X).

We strongly condemn Russian attacks against civilian infrastructure in #Ukraine & along the Danube. #NATO has no information indicating any intentional attack by Russia against Allies. We continue to monitor the situation and remain in close contact with the Romanian authorities. https://t.co/jfMphyA5W6