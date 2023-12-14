Російський "Шахед" впав на території Румунії

Один з безпілотників-камікадзе, які Росія використала для атаки на портову інфраструктуру Одеської області в ніч проти 14 грудня, впав на території Румунії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Міноборони Румунії.

Під час атаки Міністерство оборони Румунії відстежувало ситуацію з прикордонної зони та активізувало процедури повітряного патрулювання, одночасно повідомивши Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про райони Тульчинського та Галацького повітів, які могли постраждати від ризиків, пов'язаних з цією ситуацією.

Літаки F-16 ВПС Румунії з 86-ї авіабази "Фетешть" і літаки Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини з 57-ї авіабази "Михаїл Когелнічану" здійснювали спостереження за національним повітряним простором.

"У цій ситуації радар спостереження Збройних сил Румунії вказав на потенційне несанкціоноване порушення національного повітряного простору, зафіксувавши сигнал малої висоти на одному з маршрутів, що веде до району Грінду Тульчинського повіту", – повідомили у відомстві.

Там розповіли, що ще вночі змішані групи Міноборони та МВС Румунії виїхали в цей район і сьогодні вранці повідомили, що в результаті падіння російського безпілотника, який використовувався для атаки на українську портову інфраструктуру, в безлюдній місцевості, приблизно за 4 км вище за течією від міста Грінду, було виявлено воронку глибиною 1,5 м.

Було вжито заходів для забезпечення безпеки району та повідомлено компетентні структури для збору доказів та проведення розслідування відповідно до чинних процедур.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією на окремі об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці атаки є невиправданими і серйозно порушують норми міжнародного гуманітарного права", – заявили у відомстві.

Там додали, що продовжуватимуть здійснювати моніторинг повітряного простору та дослідницькі місії в районах, де можуть виникнути ризики внаслідок цих ситуацій.

Крім того, Міноборони Румунії підтримує постійний контакт з союзницькими структурами, які в режимі реального часу інформуються про ситуацію, що склалася внаслідок цих атак.

Нагадаємо, під час нічної атаки дронами на Одеську область в Одесі від падіння уламків пошкоджено гуртожиток – там постраждали 11 людей, також пошкоджено 11 будівель і згоріли два авто, а в Ізмаїльському районі зруйновано складські приміщення біля порту.

650-кілометровий сухопутний кордон між Румунією і Україною став об'єктом російських атак. В останні місяці уламки безпілотників, якими РФ обстрілювала українську територію, падали на території Румунії.

Наприкінці вересня стало відомо, що через інциденти з падінням російських дронів Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до своїх сіл на Дунаї, що межують з Україною.

У жовтні у румунських населених пунктах на кордоні з Україною встановили систему протидії безпілотникам.