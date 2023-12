В НАТО не увидели риска для себя из-за падения российского дрона в Румынии

Североатлантический альянс считает, что падение российского дрона в Румынии – то есть на территории своего государства-члена – в ночь на четверг не было преднамеренным.

Об этом говорится в комментарии исполняющего обязанности представителя НАТО Дилана Уайта, сообщает "Европейская правда".

Уайт от имени Альянса "решительно осудил" российские атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине и вдоль Дуная.

"НАТО не располагает информацией, которая бы указывала на какие-либо преднамеренные атаки России против членов Альянса. Мы продолжаем следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с румынскими властями", – добавил он в соцсети Twitter (X).

We strongly condemn Russian attacks against civilian infrastructure in #Ukraine & along the Danube. #NATO has no information indicating any intentional attack by Russia against Allies. We continue to monitor the situation and remain in close contact with the Romanian authorities. https://t.co/jfMphyA5W6