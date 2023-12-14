Рада Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ, проводить перше засідання

В Гаазі з 11 по 15 грудня проходить інавгураційне засідання Ради Міжнародного реєстру завданих Росією збитків (RD4U).

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Ради Європи.

На своєму інавгураційному засіданні Рада обрала голову та заступника голови, прийняла правила процедури та обговорила в терміновому порядку категорії позовів, які будуть прийнятні для подання до реєстру.

Рада обрала Роберта Спано, партнера юридичної фірми Gibson, Dunn & Crutcher та колишнього голову Європейського суду з прав людини, своїм головою, а докторку К'яру Джорджетті, професорку юридичної школи Річмонда, – заступницею голови.

Рада також заслухала вичерпний брифінг виконавчого директора RD4U Маркіяна Ключковського про роботу, проведену в рамках розробки різних систем і функцій реєстру, та підготовку до дати початку подання заяв навесні 2024 року. Рада особливо привітала велику підготовчу роботу, вже проведену виконавчим директором та секретаріатом RD4U.

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра представила пропозицію щодо категорій заяв, яка була прийнята урядом України 1 грудня 2023 року, і висловила побажання, щоб Рада якнайшвидше ухвалила категорії заяв.

"Реєстр збитків для України є дуже важливою ініціативою для забезпечення правосуддя та підзвітності для України, і ми раді, що розпочали нашу роботу. Ми розглянули категорії позовів, які будуть прийнятні для подання до Реєстру збитків для України відповідно до критеріїв, викладених у Статуті Реєстру, та відповідно до норм міжнародного права", – заявила Рада.

Рада визнала необхідність прийняття переліку категорій претензій, а також інших правил і положень, що регулюють роботу Реєстру.

Очікують, що категорії охоплюватимуть заяви, пов'язані з:

втратою життя, катуваннями і сексуальним насильством, а також тілесними ушкодженнями;

недобровільним переміщенням та примусовим переселенням осіб;

втратою майна та доходів, а також іншими формами економічних збитків;

пошкодженням критичної інфраструктури та інших державних об'єктів;

шкодою історичній та культурній спадщині;

шкодою довкіллю;

іншими категоріями, визначеними правлінням.

"Ми маємо намір невідкладно зайнятися збором і реєстрацією претензій від осіб, які найбільше постраждали від війни, а також претензій, пов'язаних з об'єктами критичної інфраструктури України.

Крім того, триває робота над іншими категоріями позовів, які можуть бути подані українськими органами влади, підприємствами та іншими юридичними особами. Дату початку подачі позовів, яка наразі запланована на весну 2024 року, ми визначимо у встановленому порядку" – йдеться у заяві Ради.

Нагадаємо, угоду про реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні на саміті Ради Європи в Ісландії.

У червні виконавчим директором Реєстру збитків було призначено засновника і партнера юридичної фірми "Астерс", члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського.

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