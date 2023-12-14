Совет Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ, проводит первое заседание

В Гааге с 11 по 15 декабря проходит инаугурационное заседание Совета Международного реестра нанесенного Россией ущерба (RD4U).

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Совета Европы.

На своем инаугурационном заседании Совет избрал председателя и заместителя председателя, принял правила процедуры и обсудил в срочном порядке категории исков, которые будут приемлемы для представления в реестр. Совет избрал Роберта Спано, партнера юридической фирмы Gibson, Dunn & Crutcher и бывшего председателя Европейского суда по правам человека, своим председателем, а д-ра Кьяру Джорджетти, профессора юридической школы Ричмонда, – заместителем председателя.

Совет также заслушал исчерпывающий брифинг исполнительного директора RD4U Маркияна Ключковского о работе, проведенной в рамках разработки различных систем и функций реестра, и подготовке к дате начала подачи заявлений весной 2024 года. Совет особо приветствовал большую подготовительную работу, уже проведенную исполнительным директором и секретариатом RD4U.

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая представила предложение по категориям заявлений, которое было принято правительством Украины 1 декабря 2023 года и выразила пожелание, чтобы Совет как можно быстрее принял категории заявлений.

"Реестр убытков для Украины является очень важной инициативой для обеспечения правосудия и подотчетности для Украины, и мы рады, что начали нашу работу. Мы рассмотрели категории исков, которые будут приемлемы для представления в Реестр убытков для Украины в соответствии с критериями, изложенными в Уставе Реестра, и в соответствии с нормами международного права", – заявил Совет.

Совет признал необходимость принятия перечня категорий претензий, а также других правил и положений, регулирующих работу Реестра.

Ожидается, что категории будут включать, в частности, заявления, связанные с

потерей жизни, пытками и сексуальным насилием, а также телесными повреждениями;

недобровольным перемещением и принудительным переселением лиц;

потерей имущества и доходов, а также другими формами экономического ущерба;

повреждением критической инфраструктуры и других государственных объектов;

вредом историческому и культурному наследию;

вредом окружающей среде;

другими категориями, определенными правлением.

"Мы намерены безотлагательно заняться сбором и регистрацией претензий от лиц, наиболее пострадавших от войны, а также претензий, связанных с объектами критической инфраструктуры Украины. Кроме того, продолжается работа над другими категориями исков, которые могут быть поданы украинскими органами власти, предприятиями и другими юридическими лицами. Дату начала подачи исков, которая сейчас запланирована на весну 2024 года, мы определим в установленном порядке", – говорится в заявлении Совета.

Напомним, соглашение о реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае на саммите Совета Европы в Исландии.

В июне исполнительным директором Реестра ущерба был назначен основатель и партнер юридической фирмы "Астерс", член совещательного совета Школы права Украинского католического университета Маркиян Ключковский.

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