Словацькі перевізники зняли блокаду на кордоні на невизначений час

Словацькі перевізники на невизначений термін припинили блокувати КПП "Ужгород-Вишнє Нємєцке" і там відновився нормальний проїзд вантажного транспорту.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".

Увечері 14 грудня українські прикордонники дізналися, що представники словацьких перевізників розблокували на невизначений термін рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке".

"З моменту припинення блокування станом на 09.00 15 грудня в напрямку вибуття з України через пункт пропуску "Ужгород" оформлено майже 60 вантажівок, ще 1065 – перебувають в електронній черзі на виїзд з України", – повідомили у ДПСУ.

Перед цим вранці у четвер прикордонники повідомляли, що на КПП частково поновився пропуск вантажів, тоді за годину кордон перетинали по кілька вантажівок.

Вранці 15 грудня речник ДПСУ розповів, що на розблокованому КПП "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею пропускають вже приблизно стільки ж вантажівок, як у період до блокади.

Нагадаємо, там очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників. Вони подали заявку на новий протест, але отримали відмову.