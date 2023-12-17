На польсько-українському кордоні помер вже третій водій

Біля пункту пропуску польсько-українського кордону "Корчова – Краківець", де, зокрема, польські перевізники блокують кордон, помер вже третій український водій.

Як пише "Європейська правда", про це "Суспільне" повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

"Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер", — сказав він.

Балін зазначив, що йому поки не відомо, яку компанію представляв водій.

Це вже друга смерть українського водія біля пункту пропуску "Корчова – Краківець". Про попередню повідомляли 23 листопада.

Раніше перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" 11 листопада у своїй вантажівці помер український водій, який планував перетнути кордон.

Акція протесту польських перевізників на прикордонних переходах у Дорогуську та Гребенному (Люблінське воєводство) та у Корчовій (Підкарпатське воєводство) розпочалася 6 листопада. Страйкарі пропускають по кілька автомобілів на годину, вимагаючи насамперед повернути систему дозволів для українських перевізників.

Тим часом у Медиці з 23 листопада протестують фермери з організації "Ошукане село". Вони вимагають, серед іншого, дотацій на кукурудзу.

Люблінський окружний суд напередодні дозволив польським перевізникам поновити протест на пункті пропуску Дорогуськ із 18 грудня, який до того заблокував голова гміни.