На польско-украинской границе умер уже третий водитель

Возле пункта пропуска польско-украинской границы "Корчова – Краковец", где, в частности, польские перевозчики блокируют границу, умер уже третий украинский водитель.

Как пишет "Европейская правда", об этом "Суспільне" сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

"Водителя забрала скорая, по дороге в больницу он умер", – сказал он.

Балин отметил, что ему пока не известно, какую компанию представлял водитель.

Это уже вторая смерть украинского водителя возле пункта пропуска "Корчова – Краковец". О предыдущей сообщалось 23 ноября.

Ранее перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин" 11 ноября в своем грузовике умер украинский водитель, который планировал пересечь границу.

Акция протеста польских перевозчиков на пограничных переходах в Дорогуске и Гребенном (Люблинское воеводство) и в Корчовой (Подкарпатское воеводство) началась 6 ноября. Бастующие пропускают по несколько автомобилей в час, требуя прежде всего вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

Тем временем в Медыке с 23 ноября протестуют фермеры из организации "Обманутое село". Они требуют, среди прочего, дотаций на кукурузу.

Люблинский окружной суд накануне разрешил польским перевозчикам возобновить протест на пункте пропуска Дорогуск с 18 декабря, который до того заблокировал глава гмины.