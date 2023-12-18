Норвегія дозволила російському літаку перетнути свій повітряний простір

Російському пасажирському літакові в понеділок удень дозволили перетнути повітряний простір Норвегії через позаштатну ситуацію на борту.

Про це повідомив норвезький оператор цивільних аеропортів Avinor у коментарі суспільному мовнику NRK, пише "Європейська правда".

Літак Boeing 777, який належить російській авіакомпанії Nordwind Airlines, здійснював перелік із Москви до міста Варадеро на Кубі, але був змушений повернутися.

"На борту виникло гостре медичне ускладнення, що означає, що йому дозволили використати норвезький повітряний простір", – пояснила речниця Avinor Кехтрін Фрамгольт.

Фото: NRK

Вона додала, що російський Boeing уже "повертається до Москви".

Норвегія закрила повітряний простір для російських літаків 28 лютого 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, у листопаді Північна Македонія дозволила використати свій повітряний простір для російського літака з головою МЗС Росії Сергєєм Лавровим, аби він узяв участь у зустрічі Ради міністрів ОБСЄ.