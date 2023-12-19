Зеленський пояснив, чому ідея "часткового вступу" України до НАТО є "маячнею"

Президент Володимир Зеленський не вважає реалістичною ідею про те, що Північно-Атлантичний альянс поширить гарантії безпеки на частину території України.

Про це він заявив на пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Володимир Зеленський підкреслив, що повноцінний вступ України до Альянсу є "найпотужнішим варіантом" для гарантування безпеки нашої держави. "Але нас не запрошують в НАТО", – зауважив він.

Зеленський підкреслив, що наразі Київ не отримував від офіційних партнерів жодних пропозицій також про так званий "частковий вступ" України до Альянсу, однак чув обговорення цих ідей і ставиться до них украй скептично.

"Сигнали з приводу часткової участі якоїсь (в Альянсі) – це маячня. Без образ для тих, хто таке говорить", – наголосив президент.

Як повідомлялося, ідею про "частковий вступ" України до НАТО лобіює екс-генсек Альянсу Андерс Фог Расмуссен. Однак Зеленський не вважає цю ініціативу дієвою. "Дуже складно уявити собі, як це може бути", – заявив він.

Зокрема, Зеленський заявив, що такий розвиток події призведе до прямого зіткнення РФ і НАТО – адже є безкомпромісні заяви керівництва РФ про збереження мети РФ з підкорення України. "Уявімо собі, що частина України буде в НАТО. Це високі ризики. Це значить, що він увійде і буде війна з НАТО", – заявив президент.

Також зі слів президента виходить, що "частковий вступ" до Альянсу створить питання про повернення окупованих земель Україною, яка стане членом НАТО. "Ми не визнаватимемо частину своєї території російською".

Варто зауважити, що "Європейська правда" також пояснювала, у чому полягають ризики та нездійсненність ідеї Расмуссена щодо "часткового вступу" України до Альянсу.