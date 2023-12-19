Зеленский объяснил, почему идея "частичного вступления" Украины в НАТО является "бредом"

Президент Владимир Зеленский не считает реалистичной идею о том, что Северо-Атлантический альянс распространит гарантии безопасности на часть территории Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Владимир Зеленский подчеркнул, что полноценное вступление Украины в Альянс является "самым мощным вариантом" для обеспечения безопасности нашего государства. "Но нас не приглашают в НАТО", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что пока Киев не получал от официальных партнеров никаких предложений также о так называемом "частичном вступлении" Украины в Альянс, однако слышал обсуждение этих идей и относится к ним крайне скептически.

"Сигналы по поводу частичного участия какого-то (в Альянсе) – это бред. Без обид для тех, кто такое говорит", – подчеркнул президент.

Как сообщалось, идею о "частичном вступлении" Украины в НАТО лоббирует экс-генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен. Однако Зеленский не считает эту инициативу действенной. "Очень сложно представить себе, как это может работать", – заявил он.

В частности, Зеленский заявил, что такое развитие события приведет к прямому столкновению РФ и НАТО – ведь есть бескомпромиссные заявления руководства РФ о сохранении цели РФ по покорению Украины. "Представим себе, что часть Украины будет в НАТО. Это высокие риски. Это значит, что он войдет и будет война с НАТО", – заявил президент.

Также со слов президента получается, что "частичное вступление" в Альянс создаст вопрос о возвращении оккупированных земель Украиной, которая уже будет членом НАТО. "Мы не будем признавать часть своей территории российской".

Стоит заметить, что "Европейская правда" также объясняла, в чем заключаются риски и невыполнимость идеи Расмуссена по "частичному вступлению" Украины в Альянс.