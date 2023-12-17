Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття

Протягом неділі на східний кордон Фінляндії, який повторно закрили, не прибуло жодного нового шукача притулку з території РФ.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це повідомили у Прикордонній службі.

Регіональне управління у Північній Карелії поінформувало, що на КПП "Ніірала" з моменту його закриття у п’ятницю ввечері не прибуло жодного шукача притулку.

Прикордонники відстежують ситуацію на усій прилеглій території.

Водночас у суботу біля КПП Ваалімаа одна людина перелізла паркан і потрапила на територію Фінляндії. Після того паркан зміцнили та посилили спостереження.

Відтоді нових людей там не з’являлося.

На момент закриття кордону до КПП у Ваалімаа прямувала група зі 100-200 осіб, але після того розвернулася. Близько двох десятків осіб залишилися на ніч з російського боку і грілися біля вогнища, але протягом суботи роз'їхалися. Останні протримались майже до вечора.

Нагадаємо, з 30 листопада кордон Фінляндії з Росією був повністю закритий для руху людей через те, що РФ почала сприяти прибуттю на кордон шукачів притулку. Після рішення відкрити два КПП на кордоні одразу ж з'явилися нові мігранти, тому уряд ухвалив рішення знову закрити кордон до середини січня.

До повторного закриття КПП, за майже дві доби їхньої роботи, до Фінляндії прибули близько 360 осіб.

Прем'єр Фінляндії заявив, що Гельсінкі доведеться шукати постійне рішення у зв'язку з ситуацією.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону"