Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів

Прем'єр-міністри Італії Джорджа Мелоні та Великої Британії Ріші Сунак домовилися вирішити проблему нелегальної міграції до Європи, пообіцявши посилити співпрацю в боротьбі з торгівлею людьми.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє офіс очильниці італійського уряду, інформує ANSA.

Згідно із заявою, обидва лідери домовилися про спільне фінансування початкового італійсько-британського проєкту допомоги добровільній репатріації до країн походження, розробленого Міжнародною організацією з міграції для мігрантів, які застрягли в Тунісі.

"Погодившись з необхідністю більш структурованої боротьби з нелегальною імміграцією в Європу, лідери домовилися про подальшу активізацію співпраці між трьома країнами в боротьбі з торгівлею людьми", – йдеться в повідомленні.

До Мелоні та Сунака також приєднався їхній албанський колега Еді Рама, який розглядається як ключовий союзник у зусиллях з управління прибуттям мігрантів з Північної Африки до європейського узбережжя.

Сторони також торкнулася основних міжнародних питань, починаючи з повномасштабного російського вторгнення в Україну та кризи на Близькому Сході.

Раніше Конституційний суд Албанії принаймні тимчасово заблокував ратифікацію парламентом угоди з італійським урядом, яка передбачає розміщення у балканській країні мігрантів, які прибувають до Італії морем.

На тлі міграційної кризи уряд Мелоні вже посилив умови ув'язнення для контрабандистів і постановив збільшити кількість центрів утримання мігрантів по всій Італії.

Водночас нещодавно Британія та Руанда підписали оновлену домовленість щодо депортації в країну шукачів притулку, які нелегально прибули до Сполученого Королівства. В уряді кажуть, що таким чином врахували усі застереження Верховного суду, який визнав попередній план незаконним.

Питання зменшення імміграції стає все гострішим для чинного прем’єра Ріші Сунака, особливо після публікації даних, що у 2022 році імміграція до Британії встановила рекорд. Обіцянка "зупинити човни" є однією з ключових цілей, які прем’єр визначив для уряду.