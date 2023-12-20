Держави Балтії домовились про єдине регіональне застосування санкцій ЄС проти Росії

Прем’єр-міністерки Литви, Латвії та Естонії у середу підписали спільну декларацію про єдине регіональне застосування санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі, щоб зменшити ризики обходу обмежень.

Про це повідомила пресслужба уряду Литви, пише "Європейська правда".

У декларації зазначають, що усунення лазівок і забезпечення ефективного застосування санкцій ЄС мають вирішальне значення для посилення впливу санкцій і підриву здатності Росії продовжувати агресивну війну.

Тому три держави зобов'язалися забезпечити уніфікований митний контроль та обмін інформацією, а відповідні органи влади країн Балтії мають прийняти регіональний підхід не пізніше, ніж 31 січня 2024 року.

Згідно з декларацією, митні органи трьох країн погодяться застосовувати спільні методи розслідування після виявлення необґрунтованих шляхів переміщення товарів. Вони вимагатимуть додаткових документів щодо транзиту або кінцевого використання товарів, додаткових декларацій виробників та експортерів, щоб зменшити ризик обходу санкцій.

Сторони також домовилися закликати інші прикордонні країни прийняти єдиний регіональний підхід до санкцій ЄС.

У декларації наголошують, що для країн Балтії надзвичайно важливо діяти разом, щоб забезпечити суворе та однакове застосування санкцій.

Литва, Латвія та Естонія, підтримуючи єдине застосування санкцій ЄС на рівні Європейського Союзу, погоджуються, що, беручи до уваги унікальне географічне положення країн Балтії, необхідно негайно прийняти регіональний підхід у реалізації санкцій.

Нагадаємо, 18 грудня у ЄС завершили процес ухвалення 12-го пакета санкцій проти Росії.

Також у ЄС ухвалили рішення, яке потенційно дозволяє зберігати санкції проти громадян Росії у відповідних списках і після їхньої смерті.