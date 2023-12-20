ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті

У ЄС ухвалили рішення, що потенційно дозволяє зберігати санкції проти громадян Росії у відповідних списках і після їхньої смерті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі EUObserver.

Вже десятки російських олігархів, які потрапили під санкції, намагаються оскаржити це у судах, а відкритий лобізм з цього питання зараз незаконний.

Більш того, за рішенням, ухваленим у понеділок, тепер навіть смерть підсанкційної особи не обов’язково означає автоматичне викреслення із санкційного списку та розмороження активів.

Рада ЄС зможе зберегти санкції щодо померлої особи, якщо вважатиме, що ці активи у разі розмороження можуть бути використані для фінансування війни Росії проти України – з міркувань, що у російських реаліях вони опиняться майже у тих самих руках.

"Цей крок був необхідний, тому що автоматична система вилучення померлих зі списків, яка діяла досі, була предметом занепокоєння", – прокоментував виданню дипломат ЄС на умовах анонімності.

"Ми ніколи не можемо бути впевнені, чи такі люди як (власник групи Вагнера Євгеній – ред.) Пригожин, наприклад, справді померли, чи вони все ж таки живі", – додав співрозмовник.

Нагадаємо, у рамках останнього ухваленого 12-го пакета санкцій під обмеження потрапили син Дмітрія Медведєва, пропагандисти РФ, підприємства ОПК і військові.

У вересні ЄС виключив із санкційного списку трьох російських бізнесменів та полковника, який загинув в Україні.