Орбан поспівчував Трампу через виключення з праймериз у Колорадо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив підтримку колишньому президенту США Дональду Трампу, якого Верховний суд Колорадо вирішив дискваліфікувати з партійних виборів через причетність до штурму Капітолія.

Свої побажання Орбан написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Угорський прем’єр, відомий симпатією до Трампа, поширив посилання на статтю The New York Times про рішення Верховного суду Колорадо, додавши: "Це фейкова новина?!?!?!?!"

"Продовжуйте боротьбу, Дональде Трамп! Ви потрібні світу!" – додав він.

Is this fake news?!?!?!



Keep on fighting, @realDonaldTrump! The world needs you! 🫵https://t.co/FZownDnkNS — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 20, 2023

У вівторок Верховний суд штату Колорадо ухвалив безпрецедентне рішення про те, що колишній президент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США у 2024 році.

Тим самим Верховний суд Колорадо підтримав висновки судді першої інстанції про те, що штурм Капітолія США 6 січня був повстанням та що Трамп "брав участь" у цьому повстанні.

В штабі Трампі вже заявили, що швидко подадуть апеляцію на це рішення до Верховного суду Сполучених Штатів, а також паралельний запит на призупинення цього "глибоко недемократичного" рішення.

Трамп наразі є найпопулярнішим кандидатом на номінацію Республіканської партії для участі у виборах президента США у 2024 році. Але над ним нависають кілька кримінальних справ на федеральному рівні й у штатах Нью-Йорк і Джорджія, дві з яких стосуються його ролі у подіях 6 січня 2021 року.

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