Орбан поспівчував Трампу через виключення з праймериз у Колорадо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив підтримку колишньому президенту США Дональду Трампу, якого Верховний суд Колорадо вирішив дискваліфікувати з партійних виборів через причетність до штурму Капітолія.

Свої побажання Орбан написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Угорський прем’єр, відомий симпатією до Трампа, поширив посилання на статтю The New York Times про рішення Верховного суду Колорадо, додавши: "Це фейкова новина?!?!?!?!"

"Продовжуйте боротьбу, Дональде Трамп! Ви потрібні світу!" – додав він.

Is this fake news?!?!?!



Keep on fighting, @realDonaldTrump! The world needs you! 🫵https://t.co/FZownDnkNS