Орбан посочувствовал Трампу из-за исключения из праймериз в Колорадо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу, которого Верховный суд Колорадо решил дисквалифицировать с партийных выборов из-за причастности к штурму Капитолия.

Свои пожелания Орбан написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Венгерский премьер, известный симпатией к Трампу, распространил ссылку на статью The New York Times о решении Верховного суда Колорадо, добавив: "Это фейковая новость?!?!?!?!"

"Продолжайте борьбу, Дональд Трамп! Вы нужны миру!" – добавил он.

Is this fake news?!?!?!



Keep on fighting, @realDonaldTrump! The world needs you! 🫵https://t.co/FZownDnkNS