Орбан посочувствовал Трампу из-за исключения из праймериз в Колорадо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу, которого Верховный суд Колорадо решил дисквалифицировать с партийных выборов из-за причастности к штурму Капитолия.

Свои пожелания Орбан написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Венгерский премьер, известный симпатией к Трампу, распространил ссылку на статью The New York Times о решении Верховного суда Колорадо, добавив: "Это фейковая новость?!?!?!?!"

"Продолжайте борьбу, Дональд Трамп! Вы нужны миру!" – добавил он.

Is this fake news?!?!?!



Keep on fighting, @realDonaldTrump! The world needs you! 🫵https://t.co/FZownDnkNS — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 20, 2023

Во вторник Верховный суд штата Колорадо принял беспрецедентное решение о том, что бывший президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Тем самым Верховный суд Колорадо поддержал выводы судьи первой инстанции о том, что штурм Капитолия США 6 января был восстанием и что Трамп "участвовал" в этом восстании.

В штабе Трампа уже заявили, что быстро подадут апелляцию на это решение в Верховный суд Соединенных Штатов, а также параллельный запрос на приостановление этого "глубоко недемократического" решения.

Трамп сейчас является самым популярным кандидатом на номинацию Республиканской партии для участия в выборах президента США в 2024 году. Но над ним нависают несколько уголовных дел на федеральном уровне и в штатах Нью-Йорк и Джорджия, два из которых касаются его роли в событиях 6 января 2021 года.

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