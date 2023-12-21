Сейм Польщі позбавив мандатів ексглаву МВС і заступника, щодо яких є обвинувальний вирок суду

Двох колишніх посадовців МВС, депутатів тепер опозиційної партії "Право і Справедливість", позбавили мандатів у зв’язку з рішенням суду, яким їх засудили до двох років ув’язнення.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Колишнього міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка позбавили мандатів.

Marszałek Sejmu @szymon_holownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Odpowiednia korespondencja została również wysłana do Pana Prezydenta @AndrzejDuda. pic.twitter.com/iEZECEtkRG December 21, 2023

Рішення підписав спікер Сейму Шимон Головня у зв’язку з обвинувальним вироком суду щодо них у справі про "земельний скандал".

Він також надіслав відповідного листа президенту Анджею Дуді.

Формально Камінський і Вонсік мають три дні, щоб оскаржити рішення у Верховному суді.

Нагадаємо, у середу колишнього очільника МВС Польщі Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсіка засудили до двох років ув'язнення у справі про "земельний скандал".

Президент Польщі Анджей Дуда вважає антиконституційними нові вироки суду щодо них, оскільки вважає, що його рішення про помилування Камінського та Вонсіка залишається чинним.