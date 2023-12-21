Сейм Польши лишил мандатов экс-главу МВД и заместителя, в отношении которых есть приговор суда

Двух бывших чиновников МВД, депутатов теперь оппозиционной партии "Право и Справедливость", лишили мандатов в связи с решением суда, которым их приговорили к двум годам заключения.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика лишили мандатов.

Marszałek Sejmu @szymon_holownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Odpowiednia korespondencja została również wysłana do Pana Prezydenta @AndrzejDuda. pic.twitter.com/iEZECEtkRG December 21, 2023

Решение подписал спикер Сейма Шимон Головня в связи с обвинительным приговором суда в отношении их по делу о "земельном скандале".

Он также направил соответствующее письмо президенту Анджею Дуде.

Формально Каминский и Вонсик имеют три дня, чтобы обжаловать решение в Верховном суде.

Напомним, в среду бывшего главы МВД Польши Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика приговорили к двум годам заключения по делу о "земельном скандале".

Президент Польши Анджей Дуда считает антиконституционными новые приговоры суда в отношении их, поскольку считает, что его решение о помиловании Каминского и Вонсика остается в силе.