Макрона критикують через захист звинуваченого в домаганнях Жерара Депардьє

Президент Франції Емманюель Макрона опинився під вогнем критики через підтримку актора Жерара Депардьє, якого звинувачують у сексуальному насильстві та сексизмі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

В інтерв’ю у середу французький президент заявив, що є "великим шанувальником" Депардьє, якого назвав "великим актором", яким Франція "пишається".

Також Макрон сказав, що не хоче, аби Депардьє позбавили найвищої нагороди Францїі – ордена Почесного легіону, до чого закликали після оголошення йому звинувачень.

Його коментарі викликали гнів у Франції.

Попередник Макрона Франсуа Олланд розкритикував його за те, що той нічого не сказав про "жінок, які зазнали нападів і приниження", і замість цього вирішив посилатися на "талант" актора і "презумпцію невинуватості".

"Очікувалося, що президент Республіки говоритиме про жінок, а не просто скаже, що Жерар Депардьє – великий актор. Він зробив цю справу головною справою свого п'ятирічного терміну, і саме так він вирішує питання Жерара Депардьє", – заявив Олланд.

У популярному журналі Elle вийшла редакційна колонка з гострою критикою коментарів президента.

"Еммануель Макрон, який більше не дбає про переобрання, показав своє справжнє обличчя: обличчя людини, яка стає на бік хижаків; обличчя президента, який змусив нас повірити у свою прихильність до жінок, щоб потім ще більше їх зрадити", – йдеться в ній.

Жерара Депардьє у 2020 році звинуватили у зґвалтуванні. Йому також загрожує ще десяток звинувачень у сексуальних домаганнях або нападах.

Актор заперечує будь-які правопорушення, але нещодавно опублікований документальний фільм, в якому він на камеру робить непристойні зауваження та сексуалізує молоду дівчину, викликав нову хвилю обурення.

Нагадаємо також, що Депардьє раніше зізнавався в любові до Росії та оформив російський паспорт. Через це влітку 2015 року Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону його в'їзду на п’ять років.

Але після повномасштабного вторгнення француз різко засудив Путіна.