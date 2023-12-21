Макрона критикуют из-за защиты обвиненного в домогательствах Жерара Депардье

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался под огнем критики из-за поддержки актера Жерара Депардье, которого обвиняют в сексуальном насилии и сексизме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В интервью в среду французский президент заявил, что является "большим поклонником" Депардье, которого назвал "великим актером", которым Франция "гордится".

Также Макрон сказал, что не хочет, чтобы Депардье лишили высшей награды Франции – ордена Почетного легиона, к чему призвали после объявления ему обвинений.

Его комментарии вызвали гнев во Франции.

Предшественник Макрона Франсуа Олланд раскритиковал его за то, что тот ничего не сказал о "женщинах, подвергшихся нападениям и унижениям", и вместо этого решил ссылаться на "талант" актера и "презумпцию невиновности".

"Ожидалось, что президент Республики будет говорить о женщинах, а не просто скажет, что Жерар Депардье – великий актер. Он сделал это дело главным делом своего пятилетнего срока, и именно так он решает вопрос Жерара Депардье", – заявил Олланд.

В популярном журнале Elle вышла редакционная колонка с острой критикой комментариев президента.

"Эммануэль Макрон, который больше не заботится о переизбрании, показал свое истинное лицо: лицо человека, который становится на сторону хищников; лицо президента, который заставил нас поверить в свою приверженность к женщинам, чтобы потом еще больше их предать", – говорится в ней.

Жерара Депардье в 2020 году обвинили в изнасиловании. Ему также грозит еще десяток обвинений в сексуальных домогательствах или нападениях.

Актер отрицает любые правонарушения, но недавно опубликованный документальный фильм, в котором он на камеру делает непристойные замечания и сексуализирует молодую девушку, вызвал новую волну возмущения.

Напомним также, что Депардье ранее признавался в любви к России и оформил российский паспорт. Из-за этого летом 2015 года Служба безопасности Украины приняла решение о запрете его въезда на пять лет.

Но после полномасштабного вторжения француз резко осудил Путина.