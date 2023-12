Посол США відреагувала на чергову атаку "Шахедами" по Україні

Посол США Бріджит Брінк у своїх соцмережах нагадала підписникам, що війна в Україні не припинялася, та запевнила, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол опублікувала допис після чергової атаки ударними безпілотниками по всій території України, додавши фото постраждалих квартир у Києві.

Massive drone attacks throughout Ukraine last night – just as we get closer to Christmas. Instead of gift-giving and holiday shopping, Ukrainians have to stay up at night in bomb shelters. Russia’s brutality is a daily reality, but the U.S. will continue to stand with Ukraine. pic.twitter.com/EAJPZgyNcv