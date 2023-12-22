Посол США відреагувала на чергову атаку "Шахедами" по Україні

Посол США Бріджит Брінк у своїх соцмережах нагадала підписникам, що війна в Україні не припинялася, та запевнила, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посол опублікувала допис після чергової атаки ударними безпілотниками по всій території України, додавши фото постраждалих квартир у Києві.

Massive drone attacks throughout Ukraine last night – just as we get closer to Christmas. Instead of gift-giving and holiday shopping, Ukrainians have to stay up at night in bomb shelters. Russia’s brutality is a daily reality, but the U.S. will continue to stand with Ukraine. pic.twitter.com/EAJPZgyNcv December 22, 2023

"Минулої ночі відбулися масовані атаки безпілотників по всій Україні – якраз в той час, коли ми чекаємо на Різдво. Замість того, щоб дарувати подарунки та робити святкові покупки, українці змушені ночувати у бомбосховищах. Жорстокість Росії є щоденною реальністю, але США продовжуватимуть підтримувати Україну", – написала Бріджит Брінк.

У силах оборони повідомили, що загалом у ніч на 22 грудня російські війська атакували Україну 28 ударними дронами, з яких 4 збити не вдалося.

У Миколаївській області пошкоджено об'єкт інфраструктури, в Одеській – зерносховище.