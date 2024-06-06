Іспанія долучиться до позову в Суді ООН, де Ізраїль звинувачують у геноциді палестинців

Іспанія долучиться до позову Південно-Африканської Республіки в Міжнародний суд ООН, де Ізраїль звинувачують у геноциді палестинського народу.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес, повідомляє AP.

Іспанія стала першою країною ЄС, яка зробить цей крок після того, як ПАР подала свій позов до Міжнародного суду ООН наприкінці минулого року.

"Ми приймаємо це рішення через військову операцію (Ізраїлю), що триває в секторі Гази", – заявив Альбарес.

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За словами глави МЗС, оскільки Іспанія хоче, щоб в Газу та на Близький Схід повернувся мир, щоб це сталося, "ми всі повинні підтримати суд".

Цей крок уряду Педро Санчеса припадає на час виборів до Європарламенту, які розпочинаються у 27 країнах ЄС. В Іспанії голосування відбудеться у неділю.

Підтримка палестинців з боку Санчеса знаходить широку підтримку в країні, де деякі студенти університетів приєдналися до своїх американських колег та вийшли на протести в кампусах.

Раніше Іспанія та Ірландія слідом за Норвегією оголосили про визнання Палестинської держави.

Міжнародний суд ООН 16 травня розпочав слухання за позовом Південно-Африканської Республіки, яка звинувачує Ізраїль у геноциді палестинського населення, стосовно операції в місті Рафах на півдні сектора Гази.

Нагадаємо, у грудні 2023 року ПАР подала позов проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН за звинуваченням у геноциді палестинського населення в секторі Гази. До скарги приєднались ще кілька країн, серед яких Ірландія.

У січні Міжнародний суд ООН у рішенні щодо тимчасових заходів постановив, що Ізраїль повинен вжити всіх заходів для запобігання актам геноциду в секторі Гази, але не наказав негайно припинити вогонь.