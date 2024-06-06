Туск відреагував на скандал із покаранням польських військових за "перевищення повноважень"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на скандал довкола покарання військових, які патрулювали кордон з Білоруссю, за використання вогнепальної зброї під час спроб зупинити мігрантів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у соцмережі Х (Twitter).

Туск сказав, що заслухав доповідь міністра оборони щодо ситуації з покараними військовими і має питання до дій прокуратури і військової поліції.

Odebrałem meldunek Ministra Obrony Narodowej. Postępowanie Prokuratury i Żandarmerii Wojskowej wobec naszych żołnierzy budzi uzasadniony niepokój i gniew ludzi. Oczekuję szybkich wniosków i decyzji organizacyjnych, prawnych oraz personalnych. Реклама: June 6, 2024

"Дії прокуратури та військової поліції щодо наших солдатів викликають обгрунтовану стурбованість і обурення людей. Очікую швидких висновків та організаційних, правових і кадрових рішень", – написав він.

Нагадаємо, скандал піднявся після публікації порталу Onet про покарання військових, задіяних в охороні кордону з Білоруссю, які застосували вогнепальну зброю. Військові намагались зупинити групу нелегальних мігрантів. Звинувачення стосуються подій, що сталися наприкінці березня-початку квітня.

Учасник події, який спілкувався зі ЗМІ, висловив обурення тим, що безпосереднє командування докладало мало зусиль, щоб захистити їх у цій ситуації.

Міністр оборони Польщі після розголосу заявив, що дії військової поліції виглядають неприйнятними.

Як відомо, останнім часом ситуація на білорусько-польському кордоні знову загострилася, сутички мігрантів з прикордонниками стаються регулярно.

В уряді анонсували обмеження доступу до прикордонної зони після того, як наприкінці травня в районі села Дубичі Церковні прикордонника поранили ножем.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава підготує інформаційну кампанію, спрямовану на жителів країн, звідки мігранти найчастіше потрапляють на білорусько-польський кордон, щоб вони не вірили розповідям про "легкий шлях до ЄС".

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