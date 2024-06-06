Шольц пояснив, чому дозволив Україні бити німецькою зброєю по РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи наданий ним дозвіл на використання німецької зброї для ударів по Росії, наголосив на праві України на самооборону.

Заяву Шольца наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня після тривалих дискусій уряд Німеччини дозволив Україні використовувати німецьку зброю для ударів по цілях у прикордонній зоні на російській території.

Німецький канцлер підкреслив, що, згідно з міжнародним правом, Україна має право "захищати себе від нападів на свою територію, свої міста і своїх громадян".

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"Це стосується і таких атак, як в районі Харкова, які Росія здійснює з позицій, розташованих у безпосередній близькості до російського кордону", – зазначив він.

Раніше Шольц висловлював переконання, що дозвіл Україні застосовувати передану Німеччиною зброю по території Росії не зумовить ескалації.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснював рішення Берліна "стратегічним пристосуванням до мінливої ситуації".