Посол США отреагировала на очередную атаку "Шахедами" по Киеву

Посол США Бриджит Бринк в своих соцсетях напомнила подписчикам, что война в Украине не прекращалась, и заверила, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол опубликовала сообщение после очередной атаки ударными беспилотниками по всей территории Украины, добавив фото одной из пострадавших квартир в Киеве.

Massive drone attacks throughout Ukraine last night – just as we get closer to Christmas. Instead of gift-giving and holiday shopping, Ukrainians have to stay up at night in bomb shelters. Russia’s brutality is a daily reality, but the U.S. will continue to stand with Ukraine. pic.twitter.com/EAJPZgyNcv