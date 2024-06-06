Сійярто у Росії оголосив про свою участь у Саміті миру

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, який нараз перебуває на економічному форумі у російському Санкт-Петербурзі, оголосив, що Угорщина візьме участь у запланованому у Швейцарії Саміті миру.

Його слова наводить Telex, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сійярто, Угорщина буде представлена на заході на рівні міністра закордонних справ, тобто поїде він сам.

Водночас він знову висловив розчарування тим, що Росію на саміт не запросили.

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"Ми вважаємо, що реальні результати були б досягнуті, якби всі були за столом переговорів. Цього разу це не так, але оскільки ми поважаємо мирні зусилля швейцарців, ми візьмемо участь на рівні міністра закордонних справ", – сказав глава угорського МЗС.

Також, як зазначив Сійярто, причиною його участі є те, що Угорщина виступає за мир і братиме участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному.

Раніше він заявляв, що Угорщина не ухвалила рішення, чи братиме участь у Саміті миру, оскільки не бачить в ньому сенсу без запрошення РФ.

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