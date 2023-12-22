Новий уряд Польщі хоче забрати кошти в суспільного мовника на дитячу онкологію

Польський уряд на чолі з Дональдом Туском наступного тижня розгляне питання переведення коштів на фінансування суспільного мовника TVP на лікування онкології в дітей на тлі реформування державних ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Ще минулого тижня Туск заявив, що його уряд буде субсидувати державні мовники, але після відновлення економіки, а наразі "немає причин, щоб громадське телебачення коштувало польським платникам податків мільярди злотих".

Йдеться про ухвалену Сеймом Польщі у 2020 році поправку, яка передбачала компенсацію в розмірі 1,95 мільярда злотих TVP і Польському радіо. Ще тоді польський Сенат, у якому більшість складали депутати від тодішньої опозиції, закликав спрямувати ці гроші на онкологію.

У п’ятницю у соцмережі Twitter (X) польський прем’єр заявив, що питання про переведення коштів з TVP на дитячу онкологію "буде розглядатися цієї середи на засіданні Ради міністрів" Польщі.

Водночас польська влада ініціювала поправку до бюджету на 2024 рік, яка передбачає не обов’язкову, а можливу передачу казначейських цінних паперів суспільному мовнику як компенсацію за втрату доходів через звільнення від сплати ліцензійних платежів.

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Дональд Туск обіцяв змінити ситуацію на суспільному мовнику з аргументами, що державні ЗМІ стали занадто політизованими за урядування попередників.

У вівторок новий парламент Польщі прийняв резолюцію, яка закликала "всі державні органи негайно вжити заходи, спрямовані на відновлення конституційного порядку щодо доступу громадян до достовірної інформації та функціонування громадських ЗМІ".

Після голосування у Сеймі до штаб-квартири TVP прибули депутати партії "Право і справедливість", у тому числі президент партії Ярослав Качинський, та перебували у будівлі до ранку.

У середу новий міністр культури Польщі звільнив керівництво Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси.