Новое правительство Польши хочет забрать средства у общественного вещателя на детскую онкологию

Польское правительство во главе с Дональдом Туском на следующей неделе рассмотрит вопрос перевода средств на финансирование общественного вещателя TVP на лечение онкологии у детей на фоне реформирования государственных СМИ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Еще на прошлой неделе Туск заявил, что его правительство будет субсидировать государственные вещатели, но после восстановления экономики, а пока "нет причин, чтобы общественное телевидение стоило польским налогоплательщикам миллиарды злотых".

Речь идет о принятой Сеймом Польши в 2020 году поправке, которая предусматривала компенсацию в размере 1,95 миллиарда злотых TVP и Польскому радио. Еще тогда польский Сенат, в котором большинство составляли депутаты от тогдашней оппозиции, призвал направить эти деньги на онкологию.

В пятницу в соцсети Twitter (X) польский премьер заявил, что вопрос о переводе средств с TVP на детскую онкологию "будет рассматриваться в эту среду на заседании Совета министров" Польши.

В то же время польские власти инициировали поправку в бюджет на 2024 год, которая предусматривает не обязательную, а возможную передачу казначейских ценных бумаг общественному вещателю в качестве компенсации за потерю доходов из-за освобождения от уплаты лицензионных платежей.

Напомним, новый премьер-министр Дональд Туск обещал изменить ситуацию на общественном вещателе с аргументами, что государственные СМИ стали слишком политизированными при правлении предшественников.

Во вторник новый парламент Польши принял резолюцию, которая призвала "все государственные органы немедленно принять меры, направленные на восстановление конституционного порядка в отношении доступа граждан к достоверной информации и функционирования общественных СМИ".

После голосования в Сейме в штаб-квартиру TVP прибыли депутаты партии "Право и справедливость", в том числе президент партии Ярослав Качиньский, и находились в здании до утра.

В среду новый министр культуры Польши уволил руководство Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства прессы.