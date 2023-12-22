Глава МИД Польши под звуки сирены объяснял цель визита в Киев
Пятница, 22 декабря 2023, 19:05
Брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и нового главы МИД Польши Радослава Сикорского в Киеве проходил под сигнал воздушной тревоги, когда польский дипломат начал выступать со своим заявлением.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Большое спасибо за приглашение в Киев... Эта воздушная тревога, которую вы все сейчас слышите, – это причина, почему я здесь", – сказал Сикорский.
Wyjątkowe nagranie z Kijowa.— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) December 22, 2023
Alarm przeciwlotniczy rozpoczął konferencję prasową ministrów spraw zagranicznych – Ukrainy 🇺🇦@DmytroKuleba i Polski 🇵🇱 @sikorskiradek.
Minister Sikorski na tle dźwięku syren wyjaśnia dlaczego przyjechał na Ukrainę. pic.twitter.com/7vUNpvQz4z
Он назвал абсолютно неприемлемым, "чтобы соседняя страна нападала на своего соседа под любым предлогом и бомбила города, истребляла полностью регионы, вывозила детей, готовилась к истреблению соседа, который ничего плохого ей не сделал".
Сикорский заявил, что в этой титанической борьбе Польша стоит на стороне Украины.
"Украина является европейским государством. Ее свободный народ, который хочет жить в демократии, в мире, который хочет сам принимать решения относительно своей страны, выбрал свой путь в направлении Европы, в направлении Запада. Вы конечно имеете право для такого выбора", – заявил дипломат.
Он отметил, что Польша будет помогать украинцам защищать право выбора, "чтобы никто не был вынужден бегать в укрытия из-за того, что Путину захотелось восстановить российскую империю".
Дмитрий Кулеба, со своей стороны, отметил, что Сикорский прибыл в Киев несмотря на очередной российский обстрел дронами.
"Радек был по дороге в Киев, когда состоялась очередная атака российско-иранских "Шахедов" на Украину. Но несмотря на очередной обстрел, несмотря на угрозы Радек не развернулся, он приехал в Киев. И это еще раз показывает, что Польша поддерживает Украину в тяжелые времена, и ничто не способно отпугнуть или изменить эту поддержку", – сказал Кулеба.
Напомним, во время визита в Киев в пятницу Сикорский встретился с президентом Украины Зеленским, который выразил надежду на "новую страницу" в отношениях между странами.
На фоне визита польского министра в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что Сикорский готовит и представит пакет помощи Киеву.