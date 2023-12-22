Глава МИД Польши под звуки сирены объяснял цель визита в Киев

Брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и нового главы МИД Польши Радослава Сикорского в Киеве проходил под сигнал воздушной тревоги, когда польский дипломат начал выступать со своим заявлением.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Большое спасибо за приглашение в Киев... Эта воздушная тревога, которую вы все сейчас слышите, – это причина, почему я здесь", – сказал Сикорский.

Wyjątkowe nagranie z Kijowa.



Alarm przeciwlotniczy rozpoczął konferencję prasową ministrów spraw zagranicznych – Ukrainy 🇺🇦@DmytroKuleba i Polski 🇵🇱 @sikorskiradek.



Minister Sikorski na tle dźwięku syren wyjaśnia dlaczego przyjechał na Ukrainę. pic.twitter.com/7vUNpvQz4z December 22, 2023

Он назвал абсолютно неприемлемым, "чтобы соседняя страна нападала на своего соседа под любым предлогом и бомбила города, истребляла полностью регионы, вывозила детей, готовилась к истреблению соседа, который ничего плохого ей не сделал".

Сикорский заявил, что в этой титанической борьбе Польша стоит на стороне Украины.

"Украина является европейским государством. Ее свободный народ, который хочет жить в демократии, в мире, который хочет сам принимать решения относительно своей страны, выбрал свой путь в направлении Европы, в направлении Запада. Вы конечно имеете право для такого выбора", – заявил дипломат.

Он отметил, что Польша будет помогать украинцам защищать право выбора, "чтобы никто не был вынужден бегать в укрытия из-за того, что Путину захотелось восстановить российскую империю".

Дмитрий Кулеба, со своей стороны, отметил, что Сикорский прибыл в Киев несмотря на очередной российский обстрел дронами.

"Радек был по дороге в Киев, когда состоялась очередная атака российско-иранских "Шахедов" на Украину. Но несмотря на очередной обстрел, несмотря на угрозы Радек не развернулся, он приехал в Киев. И это еще раз показывает, что Польша поддерживает Украину в тяжелые времена, и ничто не способно отпугнуть или изменить эту поддержку", – сказал Кулеба.

Напомним, во время визита в Киев в пятницу Сикорский встретился с президентом Украины Зеленским, который выразил надежду на "новую страницу" в отношениях между странами.

На фоне визита польского министра в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что Сикорский готовит и представит пакет помощи Киеву.