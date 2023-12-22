Глава МЗС Польщі: Україна має бути в ЄС наприкінці десятиліття у міжнародно визнаних кордонах

Новий глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу наприкінці десятиліття – і у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сікорський сказав на брифінгу у Києві в п’ятницю, його цитує RMF 24.

Як підкреслив Сікорський, Польща вважає, що "Україна повинна виграти цю війну, а Путін повинен її програти".

"У кінці десятиліття ми хочемо, щоб Україна в своїх міжнародно визнаних кордонах була членом Європейського Союзу і важливим партнером Польщі, вже як член тієї ж європейської родини", – зазначив польський дипломат.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але й усього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – підкреслив він.

Нагадаємо, брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і Сікорського у Києві проходив під сигнал повітряної тривоги, коли польський дипломат почав виступати зі своєю заявою.

Кулеба зазначив на брифінгу, що Київ і Варшава повинні якнайшвидше знайти розв’язання найбільш гострих двосторонніх проблем – блокади на польсько-українському кордоні та експорту агропродукції.