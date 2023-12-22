Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия в международно признанных границах

Новый глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сикорский сказал на брифинге в Киеве в пятницу, его цитирует RMF 24.

Как подчеркнул Сикорский, Польша считает, что "Украина должна выиграть эту войну, а Путин должен ее проиграть".

"В конце десятилетия мы хотим, чтобы Украина в своих международно признанных границах была членом Европейского Союза и важным партнером Польши, уже как член той же европейской семьи", – отметил польский дипломат.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", – подчеркнул он.

Напомним, брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Сикорского в Киеве проходил под сигнал воздушной тревоги, когда польский дипломат начал выступать со своим заявлением.

Кулеба отметил на брифинге, что Киев и Варшава должны как можно быстрее найти решение наиболее острых двусторонних проблем – блокады на польско-украинской границе и экспорта агропродукции.