В Орбана звинуватили уряд Туска у зв’язках з "імперією Сороса"

Політичний директор прем’єра Угорщини Балаж Орбан заявив про свій шок через "ліве захоплення", організоване "імперією Сороса" в Польщі.

Про це Балаж Орбан написав у своєму Twitter (Х) у суботу, повідомляє "Європейська правда".

Орбан у такий спосіб вирішив прокоментувати зміну керівництва у державних ЗМІ Польщі, яку проводить новий польський уряд.

"Державні ЗМІ обезголовлені, поліція захопила штаб-квартиру, що призвело до поранення правого політика під час протестів. Хаос очевидний, оскільки новий прем'єр-міністр Дональд Туск визначив пріоритетом реструктуризацію ЗМІ всього за тиждень свого перебування на посаді", – написав Балаж Орбан.

Shocked to see the left-wing takeover orchestrated by the Soros empire in Poland. Public media beheaded, police forces seizing the HQ, resulting in injury to a right-wing politician amid protests. Chaos is evident as new PM @donaldtuskEPP prioritizes media restructuring within a… pic.twitter.com/rdYRPTo5p7 — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) December 23, 2023

При цьому він заявив, що "зв'язки з Соросом" очевидні в уряді Туска, оскільки до нього входять "випускниця університету Сороса на посаді міністра юстиції, ліва феміністична активістка на посаді міністра освіти та міністр без портфеля – посада, створена для захисту інтересів іноземних неурядових організацій".

Балаж Орбан також висловив невдоволення, що голова польського Сейму Шимон Головня "прийняв африканських мігрантів у нижній палаті польського парламенту".

"Ці події підкреслюють політичну стабільність Угорщини і важливість наших зусиль щодо забезпечення суверенітету. Зміни в Брюсселі необхідні якнайшвидше – будемо сподіватися, що вибори в Європарламент у 2024 році дадуть нам шанс, до якого ми всі прагнемо", – написав Балаж Орбан.

Уряд Угорщини вже багато років робить одним зі своїх головних ворогів американського фінансиста угорського походження Джорджа Сороса.

Угорський уряд мав приязні стосунки з попереднім урядом Польщі, сформованим партією "Право і справедливість". За даними ЗМІ, "ПіС" навіть розробляла осінню передвиборну кампанію під впливом радників Віктора Орбана. "ПіС" не змогла заручитись більшістю у Сеймі після виборів і влада перейшла до коаліції на чолі з Дональдом Туском.