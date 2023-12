В Орбана звинуватили уряд Туска у зв’язках з "імперією Сороса"

Політичний директор прем’єра Угорщини Балаж Орбан заявив про свій шок через "ліве захоплення", організоване "імперією Сороса" в Польщі.

Про це Балаж Орбан написав у своєму Twitter (Х) у суботу, повідомляє "Європейська правда".

Орбан у такий спосіб вирішив прокоментувати зміну керівництва у державних ЗМІ Польщі, яку проводить новий польський уряд.

"Державні ЗМІ обезголовлені, поліція захопила штаб-квартиру, що призвело до поранення правого політика під час протестів. Хаос очевидний, оскільки новий прем'єр-міністр Дональд Туск визначив пріоритетом реструктуризацію ЗМІ всього за тиждень свого перебування на посаді", – написав Балаж Орбан.

Shocked to see the left-wing takeover orchestrated by the Soros empire in Poland. Public media beheaded, police forces seizing the HQ, resulting in injury to a right-wing politician amid protests. Chaos is evident as new PM @donaldtuskEPP prioritizes media restructuring within a… pic.twitter.com/rdYRPTo5p7