У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"

Политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан заявил о своем шоке из-за "левого захвата", организованного "империей Сороса" в Польше.

Об этом Балаж Орбан написал в своем Twitter (Х) в субботу, сообщает "Европейская правда".

Орбан таким образом решил прокомментировать смену руководства в государственных СМИ Польши, которую проводит новое польское правительство.

"Государственные СМИ обезглавлены, полиция захватила штаб-квартиру, что привело к ранению правого политика во время протестов. Хаос очевиден, поскольку новый премьер-министр Дональд Туск определил приоритетом реструктуризацию СМИ всего за неделю своего пребывания в должности", – написал Балаж Орбан.

Shocked to see the left-wing takeover orchestrated by the Soros empire in Poland. Public media beheaded, police forces seizing the HQ, resulting in injury to a right-wing politician amid protests. Chaos is evident as new PM @donaldtuskEPP prioritizes media restructuring within a… pic.twitter.com/rdYRPTo5p7 — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) December 23, 2023



При этом он заявил, что "связи с Соросом" очевидны в правительстве Туска, поскольку в него входят "выпускница университета Сороса на должности министра юстиции, левая феминистическая активистка на должности министра образования и министр без портфеля – должность, созданная для защиты интересов иностранных неправительственных организаций".

Балаж Орбан также выразил недовольство, что председатель польского Сейма Шимон Головня "принял африканских мигрантов в нижней палате польского парламента".

"Эти события подчеркивают политическую стабильность Венгрии и важность наших усилий по обеспечению суверенитета. Изменения в Брюсселе необходимы как можно быстрее – будем надеяться, что выборы в Европарламент в 2024 году дадут нам шанс, к которому мы все стремимся", – написал Балаж Орбан.

Правительство Венгрии уже много лет делает одним из своих главных врагов американского финансиста венгерского происхождения Джорджа Сороса.

Венгерское правительство имело дружеские отношения с предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". По данным СМИ, "ПиС" даже разрабатывала осеннюю предвыборную кампанию под влиянием советников Виктора Орбана. "ПиС" не смогла заручиться большинством в Сейме после выборов и власть перешла к коалиции во главе с Дональдом Туском.