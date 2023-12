У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"

Политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан заявил о своем шоке из-за "левого захвата", организованного "империей Сороса" в Польше.

Об этом Балаж Орбан написал в своем Twitter (Х) в субботу, сообщает "Европейская правда".

Орбан таким образом решил прокомментировать смену руководства в государственных СМИ Польши, которую проводит новое польское правительство.

"Государственные СМИ обезглавлены, полиция захватила штаб-квартиру, что привело к ранению правого политика во время протестов. Хаос очевиден, поскольку новый премьер-министр Дональд Туск определил приоритетом реструктуризацию СМИ всего за неделю своего пребывания в должности", – написал Балаж Орбан.

Shocked to see the left-wing takeover orchestrated by the Soros empire in Poland. Public media beheaded, police forces seizing the HQ, resulting in injury to a right-wing politician amid protests. Chaos is evident as new PM @donaldtuskEPP prioritizes media restructuring within a… pic.twitter.com/rdYRPTo5p7