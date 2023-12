У Чехії - день жалоби за жертвами масової стрілянини у Празі

23 грудня в Чехії проходить день загальнонаціонального трауру в пам'ять про жертв стрілянини в Карловому університеті – у країні скасовано спортивні та культурні заходи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.

Протягом усього дня в усіх населених пунктах Чехії приспущено державні прапори.

У головному кафедральному соборі Святого Віта архієпископ Празький Ян Граубнер відслужив за загиблими траурну месу, в якій узяв участь президент Петр Павел.

Рівно опівдні всі жителі Чехії вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, у цей момент призупинили роботу всіх установ, магазинів та аеропорту імені Вацлава Гавела. По всій країні зазвучали дзвони.

BREAKING: A moment of silence, followed by bells ringing, is held in Prague for the victims of Thursday's mass shooting at a university.



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/micpgRJHIn