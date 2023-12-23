У Чехії - день жалоби за жертвами масової стрілянини у Празі

23 грудня в Чехії проходить день загальнонаціонального трауру в пам'ять про жертв стрілянини в Карловому університеті – у країні скасовано спортивні та культурні заходи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.

Протягом усього дня в усіх населених пунктах Чехії приспущено державні прапори.

У головному кафедральному соборі Святого Віта архієпископ Празький Ян Граубнер відслужив за загиблими траурну месу, в якій узяв участь президент Петр Павел.

Рівно опівдні всі жителі Чехії вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, у цей момент призупинили роботу всіх установ, магазинів та аеропорту імені Вацлава Гавела. По всій країні зазвучали дзвони.

BREAKING: A moment of silence, followed by bells ringing, is held in Prague for the victims of Thursday’s mass shooting at a university.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/micpgRJHIn — Sky News (@SkyNews) December 23, 2023

Стихійні меморіали продовжили з'являтися по всій Чехії. Деякі чеські міста скасовують або обмежують культурну програму різдвяних ярмарків, зокрема, таке рішення ухвалило керівництво Праги, Брно, Пльзеня.

"Переважна більшість муніципалітетів скасували всі заходи, включно з культурною програмою, була обмежена робота різдвяних ярмарків", – пояснив Франтішек Лукл, голова Спілки міст і муніципалітетів Чеської Республіки.

Масове вбивство в будівлі Карлового університету 21 грудня – найтрагічніший випадок у сучасній історії Чехії. У результаті стрілянини, влаштованої 24-річним студентом філософського факультету, загинули 14 людей.

Усі вбиті були громадянами Чехії, їхні імена правоохоронні органи не розкривають.

10 осіб усе ще перебувають у лікарнях Праги, серед них громадянин Нідерландів і двоє туристів з ОАЕ.

Влада вважає, що стрілець причетний ще до кількох убивств, включно з розправою над власним батьком і вбивством двох людей у передмісті Праги.

Мотиви стрільця поліція не повідомляє, при цьому заперечуючи його можливий зв'язок із терористичними угрупованнями.