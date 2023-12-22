Студент, що вчинив смертельну стрілянину в Празі, міг скоїти ще одне вбивство

Поліція Чехії припускає, що 24-річний Давид Козак, який скоїв найсмертельнішу в історії країни стрілянину в Карловому університеті в Празі, міг також бути причетним до вбивства батька з дитиною минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Чеське телебачення.

15 грудня у Клановицькому лісі Праги виявили мертвих 32-річного чоловіка і його маленьку дочку. Смерть двох людей правоохоронці кваліфікували як подвійне вбивство.

Сотні поліцейських із кількох регіонів, включно з кінологами та кінною поліцією, два дні обшукувала Клановицький ліс, але не знайшли там нічого, що вказувало б на будь-яку неминучу загрозу.

Після стрілянини у Празі поліція Чехії виявила в домі Козака у селі Гостоун в окрузі Кладно на північному заході країни. Там виявили арсенал зброї, одна з яких, згідно з балістичною експертизою, була використана для вбивства у Клановицькому лісі.

Водночас для встановлення зв’язку між двома випадками правоохоронці потребують додаткового часу, тому продовжують дотримуватись запобіжних заходів у лісі на випадок подальшої небезпеки.

Голова кримінального відділу поліції Праги Алеш Страх у п’ятницю заявив, що ймовірний убивця з Клановицького лісу та в Карловому університеті не мали жодної конкретної причини для своїх дій, тож імовірним є поєднання кількох мотивів.

Теракт 21 грудня в будівлі філософського факультету Карлового університету Праги став найтрагічнішим випадком стрілянини в історії Чехії. За даними поліції, стрілок після нападу покінчив життя самогубством.

Підозрюваний – 24-річний студент факультету із села Гостоун Давид Козак, який законно володів вогнепальною зброєю та не мав кримінального минулого. У поліції вважають, що його міг надихнути аналогічний випадок масшутингу за кордоном.