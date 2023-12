23 декабря в Чехии проходит день общенационального траура в память о жертвах стрельбы в Карловом университете – в стране отменены спортивные и культурные мероприятия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Prague International.

В течение всего дня во всех населенных пунктах Чехии приспущены государственные флаги.

В главном кафедральном соборе Святого Вита архиепископ Пражский Ян Граубнер отслужил по погибшим траурную мессу, в которой принял участие президент Петр Павел.

Ровно в полдень все жители Чехии почтили память погибших минутой молчания, в этот момент приостановили работу всех учреждений, магазинов и аэропорта имени Вацлава Гавела. По всей стране зазвучали колокола.

BREAKING: A moment of silence, followed by bells ringing, is held in Prague for the victims of Thursday’s mass shooting at a university.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/micpgRJHIn