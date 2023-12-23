23 декабря в Чехии проходит день общенационального траура в память о жертвах стрельбы в Карловом университете – в стране отменены спортивные и культурные мероприятия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Prague International.

В течение всего дня во всех населенных пунктах Чехии приспущены государственные флаги.

В главном кафедральном соборе Святого Вита архиепископ Пражский Ян Граубнер отслужил по погибшим траурную мессу, в которой принял участие президент Петр Павел.

Ровно в полдень все жители Чехии почтили память погибших минутой молчания, в этот момент приостановили работу всех учреждений, магазинов и аэропорта имени Вацлава Гавела. По всей стране зазвучали колокола.

BREAKING: A moment of silence, followed by bells ringing, is held in Prague for the victims of Thursday’s mass shooting at a university.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/micpgRJHIn — Sky News (@SkyNews) December 23, 2023

Стихийные мемориалы продолжили появляться по всей Чехии. Некоторые чешские города отменяют или ограничивают культурную программу рождественских ярмарок, в частности, такое решение приняло руководство Праги, Брно, Пльзени.

"Подавляющее большинство муниципалитетов отменили все мероприятия, включая культурную программу, была ограничена работа рождественских ярмарок", – пояснил Франтишек Лукл, председатель Союза городов и муниципалитетов Чешской Республики.

Массовое убийство в здании Карлова университета 21 декабря – самый трагический случай в современной истории Чехии. В результате стрельбы, устроенной 24-летним студентом философского факультета, погибли 14 человек.

Все убитые были гражданами Чехии, их имена правоохранительные органы не раскрывают.

10 человек все еще находятся в больницах Праги, среди них гражданин Нидерландов и двое туристов из ОАЭ.

Власти считают, что стрелок причастен еще к нескольким убийствам, включая расправу над собственным отцом и убийство двух человек в пригороде Праги.

Мотивы стрелка полиция не сообщает, при этом отрицая его возможную связь с террористическими группировками.