Дуда наклав перше вето на плани нової правлячої коаліції

Президент Польщі Анджей Дуда вирішив заветувати законопроєкт про бюджет, який передбачає виділення на наступний рік 3 млрд злотих (майже 700 млн євро) для державних ЗМІ країни.

Про своє рішення Дуда повідомив у Twitter (Х) у суботу ввечері, пише "Європейська правда".

"Я вирішив накласти вето на проєкт бюджету на 2024 рік, в якому передбачено 3 мільярди злотих на державні медіа. На це не може бути згоди з огляду на кричуще порушення Конституції та принципів демократичної правової держави. Державні медіа повинні бути спочатку справедливо і законно відновлені", – заявив Дуда.

Він додав, що після Різдва негайно подасть до Сейму власний проєкт держбюджету і закликав спікера Сейму Шимона Головню та спікерку Сенату Малгожату-Кідаву Блонську терміново скликати обидві палати, щоб розглянути та ухвалити цей законопроєкт пізніше цього року.

1/3 Podjąłem decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w której znalazły się 3 miliardy złotych na media publiczne. Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 23, 2023

"Спроба фінансувати державні ЗМІ за допомогою бюджетного законопроєкту (парламентською більшістю) є неприйнятною в нинішній ситуації. У моєму законопроєкті всі інші бюджетні видатки – на чолі з підвищенням заробітної плати вчителям – будуть збережені", – зазначив Дуда.

Раніше Дуда звернувся з листом до прем’єр-міністра Дональда Туска у зв’язку зі звільненням керівництва державних ЗМІ, закликаючи його "поважати польський правовий порядок".

Туск відповів Дуді, вказавши, що звільнення керівництва держЗМІ Польщі якраз і спрямоване "на відновлення правового порядку і загальної порядності в суспільному житті".

У середу новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич звільнив керівництво Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси. Нова польська влада заявляє, що державні ЗМІ стали занадто політизованими за урядування попередників із партії "Право і справедливість".

Зміна керівництва держЗМІ викликала протести у тепер уже опозиційної партії "Право і справедливість".

Детально про ситуацію читайте у статті: Війна за ЗМІ: як нова влада Польщі бере під контроль державні медіа