Президент Польщі просить Туска не квапитись зі звільненням керівництва держЗМІ

Польський президент Анджей Дуда звернувся з листом до прем’єр-міністра Дональда Туска у зв’язку зі звільненням керівництва державних ЗМІ, закликаючи його "поважати польський правовий порядок".

Свого листа Дуда опублікував у соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Президент Польщі вказав, що "політична мета не може бути виправданням для порушення конституційних принципів і закону".

Він підкреслив, що "вся Рада міністрів склала переді мною присягу, про яку йдеться в статті 151 Конституції, зобов'язавшись, зокрема, зберігати вірність положенням Конституції та інших законів Республіки".

Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania zasad konstytucyjnych i prawa.

Dlatego w związku z dzisiejszymi działaniami Ministra Kultury dotyczącymi mediów publicznych wzywam Premiera @donaldtusk i Radę Ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego.… pic.twitter.com/DT9xkBPXef — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 20, 2023

Туск незабаром відповів Дуді в тій же соцмережі, вказавши, що звільнення керівництва держЗМІ Польщі якраз і спрямоване "на відновлення правового порядку і загальної порядності в суспільному житті".

"Ви можете розраховувати на нашу рішучість і залізну послідовність у цьому питанні", – додав прем’єр.

У середу новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич звільнив керівництво Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси: нова польська влада заявляє, що державні ЗМІ стали занадто політизованими за урядування попередників із партії "Право і справедливість".

Після приходу до влади в 2015 році ПіС змінила польський закон про засоби масової інформації та створила регулятора ЗМІ, який міг звільняти правління та наповнювати державні ЗМІ журналістами, які симпатизують політиці партії.

За попереднього уряду Польща опустилася з 18 на 57 місце у світовому індексі свободи преси.

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