Кулеба: ЄС переніс рішення про 50 млрд для України не через Угорщину

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що ЄС у будь-якому випадку ухвалить рішення про виділення 50 мільярдів євро Україні.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що рішення про позачерговий саміт щодо цього питання було ухвалене не через вето Угорщини, "а через те, що решта 26 європейських країн дають час Угорщині, щоб все-таки домовитись про приєднання".

"Вони (ЄС. – Ред.) не хочуть мати ситуацію, коли постійно ухвалюються рішення "мінус один", – сказав Кулеба.

Він додав, що Угорщині дали місяць на переговори, але якщо результату не буде, гроші все одно виділять.

Зараз питання в тому, чи схвалять виділення коштів усі країни ЄС включно з Угорщиною, чи 26 країн, відповідно, без неї, сказав Кулеба.

Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель після завершення переговорів лідерів ЄС 14-15 грудня заявив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан не дозволив ухвалити бюджетне рішення ЄС, яке включало б середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро.

У зв’язку з цим лідери домовилися про позачерговий саміт, присвячений цьому питанню, який відбудеться 1 лютого.

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