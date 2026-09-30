Суд у Польщі дозволив експосадовцю-втікачу повернутись до країни з гарантією незатримання

Окружний суд у Варшаві видав ексзаступнику міністра юстиції Марчину Романовському документ, який дозволить йому повернутися до Варшави для свідчень у резонансній справі без побоювань про затримання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Адвокат Бартош Левандовський повідомив, що Окружний суд у Варшаві видав Марчину Романовському так званий "залізний лист", за яким політик з партії "Право і справедливість" зможе повернутися до країни, не побоюючись затримання.

Адвокат підкреслив, що рішення суду не є остаточним. Прокуратура має право подати апеляцію, після чого справу розгляне суд другої інстанції.

Колишній заступник міністра юстиції подав клопотання про надання йому можливості давати свідчення в Польщі у справі "Фонду справедливості".

" На мою думку, це дуже мудре рішення, зважаючи на те, що ця ухвала (...) відповідає інтересам також самої прокуратури, яка зможе продовжувати слідство, якщо пан Марчин Романовський з’явиться і матиме гарантію, що його не буде заарештовано під варту", – сказав Левандовський.

Адвокат зазначив, що термін приїзду Марчина Романовського до Польщі залежить від того, чи оскаржуватиме прокуратура рішення суду. Прокурор оголосив, що оскаржуватиме рішення суду.

Левандовський при цьому переконаний, що Романовський приїде до Польщі.

Умовою збереження "залізного листа" є те, що Романовський буде повідомляти прокуратуру про місце свого перебування. Політик також не може допускати перешкоджання правосуддю. Адвокат підкреслив, що заступник міністра відповідатиме на волі й не перебуватиме під наглядом поліції.

Прокуратура висунула Романовському 11 звинувачень у рамках розслідування щодо порушень у Фонді справедливості. Заступника міністра підозрюють у участі в організованій групі, метою якої було вчинення злочинів проти власності, перевищення повноважень та привласнення майна.

Марчин Романовський – колишній заступник міністра юстиції Польщі – є одним із головних, окрім міністра Збігнєва Зьобро, фігурантів скандалу навколо Фонду справедливості. Вже півтора року він переховується від правосуддя за кордоном. Спочатку він перебував в Угорщині, після того, на відміну від Зьобро, не потрапив до США. Натомість його бачили в Сербії та Хорватії.

Нещодавно з’явилась інформація про перебування Романовського у Тирасполі.

У Міноборони Польщі зазначили, що це не могло б відбутися без участі російських спецслужб.