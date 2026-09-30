Уряд Литви схвалив обмеження на купівлю нерухомості для громадян РФ та Білорусі

У середу уряд Литви схвалив законопроєкт, який забороняє громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість у районах, розташованих поблизу стратегічно важливих об’єктів, навіть якщо вони мають дозвіл на проживання.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Громадянам Білорусі, які не мають дозволу на проживання, також буде заборонено купувати нерухомість, тоді як для громадян Росії така заборона вже була передбачена в попередньому законопроєкті.

Обмеження не застосовуватимуться у випадках, коли право власності набувається у спадок.

У разі схвалення Сеймом поправки набудуть чинності 1 січня наступного року.

Латвія та Фінляндія раніше вже запровадили заборону на придбання нерухомості громадянами Білорусі та Росії, за винятком тих, хто має дозвіл на проживання у відповідних країнах. Естонія наразі планує запровадити аналогічну заборону.

Наприкінці серпня шведські збройні сили звернулися до уряду з проханням експропріювати майно, що належить громадянину Росії, поблизу військово-морської бази Муско на Стокгольмському архіпелазі.

А у червні Сейм Латвії схвалив обмеження видачі дозволів на проживання громадянам РФ та Білорусі.