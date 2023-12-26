Лукашенко заявив про завершення постачання російської ядерної зброї до Білорусі

Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко заявив, що вся російська ядерна зброя, яку планували поставити в Білорусь, уже перебуває в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Лукашенка.

"Давно. Я ж говорив уже, коли закінчилася поставка. Ще у вересні, по-моєму, або в жовтні. На початку жовтня остання. Усе на своїх місцях у хорошому стані", – сказав він, відповідаючи на питання про російську ядерну зброю.

Відповідаючи на запитання, коли найближчі військові навчання, Лукашенко заявив: "Кожен день вчимося. Навіть колишні вагнерівці, які у нас залишилися, працюють сьогодні у нас у підрозділах, передають досвід".

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Наступного місяця президент РФ Владімір Путін заявив, що частина ядерної зброї РФ уже перебуває в Білорусі.

А наприкінці червня самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко доручив розробити "алгоритм застосування" ядерної зброї, яку дислокує Росія.

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