Контейнеровоз був змушений кинути якір у Північному морі через загрозу вибуху

Контейнеровоз, що прямував до Антверпена, у понеділок ввечері кинув якір у Північному морі після повідомлення про замінування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Повідомлення про контейнеровоз "MSC Bhavya V" надійшло вчора ввечері в порт Антверпена. 300-метрове судно вже прямувало з Гамбурга до бельгійського міста. Згідно з повідомленням, на борту судна знаходився вибуховий пристрій в автомобілі. Представник порту Антверпена не надав ніякої додаткової інформації.

Бомба нібито має вибухнути після прибуття судна до Антверпена у вівторок ввечері.

Як запобіжний захід, судно стоїть на якорі в морі, за кілька десятків кілометрів від узбережжя Нідерландів. Бельгійська федеральна поліція розслідує це повідомлення і поки що не хоче нічого говорити з цього приводу.

У грудні минулого року судно судноплавної компанії MSC також стало на якір після повідомлення про замінування. Цей контейнеровоз прямував з Сенегалу до Антверпена і був змушений розвернутися на Західній Шельді. Зрештою, MSC Lorena простояв тиждень біля узбережжя Брескенса в Зеландії.

Після розслідування з'ясувалося, що це було неправдиве повідомлення, але через два тижні на борту судна було знайдено понад 2400 кілограмів кокаїну. Зрештою, двох підозрюваних заарештували.

Як повідомлялося, у Німеччині у 2023 році вилучили рекордну кількість кокаїну.

22 грудня стало відомо, що португальські та іспанські правоохоронці за сприяння Європолу заарештували дев'ятьох підозрюваних у масштабній контрабанді кокаїну з Південної Америки до ЄС, яка діяла з 1980-х років.