Контейнеровоз был вынужден бросить якорь в Северном море из-за угрозы взрыва

Контейнеровоз, следовавший в Антверпен, в понедельник вечером бросил якорь в Северном море после сообщения о заминировании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Сообщение о контейнеровозе "MSC Bhavya V" поступило вчера вечером в порт Антверпена. 300-метровое судно уже направлялось из Гамбурга в бельгийский город. Согласно сообщению, на борту судна находилось взрывное устройство в автомобиле. Представитель порта Антверпена не предоставил никакой дополнительной информации.

Бомба якобы должна взорваться после прибытия судна в Антверпен во вторник вечером.

В качестве меры предосторожности, судно стоит на якоре в море, в нескольких десятках километров от побережья Нидерландов. Бельгийская федеральная полиция расследует это сообщение и пока не хочет ничего говорить по этому поводу.

В декабре прошлого года судно судоходной компании MSC также стало на якорь после сообщения о заминировании. Этот контейнеровоз направлялся из Сенегала в Антверпен и был вынужден развернуться на Западной Шельде. В конце концов, MSC Lorena простоял неделю у побережья Брескенса в Зеландии.

После расследования выяснилось, что это было ложное сообщение, но через две недели на борту судна было найдено более 2400 килограммов кокаина. В конце концов, двух подозреваемых арестовали.

Как сообщалось, в Германии в 2023 году изъяли рекордное количество кокаина.

22 декабря стало известно, что португальские и испанские правоохранители при содействии Европола арестовали девять подозреваемых в масштабной контрабанде кокаина из Южной Америки в ЕС, которая действовала с 1980-х годов.