У Сербії затримали афганця, підозрюваного в причетності до нелегальної міграції

Сербські правоохоронці затримали в північному місті Суботиця, що біля кордону з Угорщиною, підозрюваного в переправлянні нелегальних мігрантів афганця.

Про це Міністерство внутрішніх справ Сербії сповістило у вівторок, 26 грудня, пише "Європейська правда".

Громадянина Афганістану М.Н. затримали представники підрозділу сербського МВС із питань протидії тероризму. Його називають причетним до злочинного угруповання, яке займається переправленням мігрантів через Сербію в ЄС.

Фото: МВС Сербії

Під час обшуку в лісі неподалік Суботиці знайшли снайперську гвинтівку, оптичні прилади, дві автоматичні гвинтівки, рамки для автоматичної гвинтівки та 568 патронів, додали у відомстві.

Фото: МВС Сербії

Афганця затримали на 48 годин, протягом цього часу він має постати перед вищою прокуратурою Сербії для визначення запобіжного заходу.

Сербія є ключовою країною на так званому "балканському" міграційному маршруті до ЄС. Потік нелегальної міграції на ньому зазвичай зростає з настанням осені, коли штормова погода робить шлях через Середземне море надто ризиковим.

Останнім часом на кордоні Сербії з Угорщиною почастішали сутички і стрілянина через з’ясування стосунків між бандами контрабандистів.

У листопаді Сербія домовилася з Угорщиною й Австрією про розгортання більшої кількості спільних поліцейських патрулів на кордоні й узгодження візової політики з політикою ЄС, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів на Захід через Західні Балкани.