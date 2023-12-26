У Сербії затримали афганця, підозрюваного в причетності до нелегальної міграції
Вівторок, 26 грудня 2023, 15:51
Сербські правоохоронці затримали в північному місті Суботиця, що біля кордону з Угорщиною, підозрюваного в переправлянні нелегальних мігрантів афганця.
Про це Міністерство внутрішніх справ Сербії сповістило у вівторок, 26 грудня, пише "Європейська правда".
Громадянина Афганістану М.Н. затримали представники підрозділу сербського МВС із питань протидії тероризму. Його називають причетним до злочинного угруповання, яке займається переправленням мігрантів через Сербію в ЄС.
Під час обшуку в лісі неподалік Суботиці знайшли снайперську гвинтівку, оптичні прилади, дві автоматичні гвинтівки, рамки для автоматичної гвинтівки та 568 патронів, додали у відомстві.
Афганця затримали на 48 годин, протягом цього часу він має постати перед вищою прокуратурою Сербії для визначення запобіжного заходу.
Сербія є ключовою країною на так званому "балканському" міграційному маршруті до ЄС. Потік нелегальної міграції на ньому зазвичай зростає з настанням осені, коли штормова погода робить шлях через Середземне море надто ризиковим.
Останнім часом на кордоні Сербії з Угорщиною почастішали сутички і стрілянина через з’ясування стосунків між бандами контрабандистів.
У листопаді Сербія домовилася з Угорщиною й Австрією про розгортання більшої кількості спільних поліцейських патрулів на кордоні й узгодження візової політики з політикою ЄС, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів на Захід через Західні Балкани.