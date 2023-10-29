Сербія розгорнула біля кордону з Угорщиною сотні поліцейських після стрілянини

Сербія в суботу скерувала кілька сотень поліцейських до прикордонної зони з Угорщиною після того, як у результаті стрілянини між мігрантами троє людей загинули і один отримав поранення.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гашич, який відвідав прикордоння, пообіцяв, що "ми не підемо звідси, поки кожна особа, відповідальна за будь-які злочинні дії або інциденти, не буде усунена".

У сербській поліції заявили, що її дії спрямовані на "стримування нелегальної міграції та підвищення рівня безпеки в цій частині країни, де часто відбуваються сутички між мігрантами, нерідко із застосуванням вогнепальної зброї".

Протягом суботи сербські правоохоронці повідомили про затримання двох людей із частково визнаного Косова, яких підозрюють у незаконному переправленні мігрантів і постачанні їм зброї. Також вони знайшли 54 турецькі паспорти.

Напередодні поліція Сербії також заявляла про затримання чотирьох громадян Афганістану і двох громадян Туреччини, підозрюваних у незаконному володінні зброєю й вибухівкою..

Як повідомлялось, імовірна сутичка між групами мігрантів сталася на покинутих сільськогосподарських складах поблизу села Горгош. У результаті троє людей загинули, ще одному з вогнепальним пораненням надають допомогу.

Після стрілянини поліція Сербії провела операцію й вилучила дві автоматичні гвинтівки та боєприпаси. Вона також виявила 79 нелегальних мігрантів, яких передала до центрів тимчасового розміщення.

Сербсько-угорський прикордонний район лежить на так званому балканському сухопутному маршруті міграції до Західної Європи, який веде з Туреччини до Греції та Болгарії, а потім до Північної Македонії, Сербії та Боснії.

Повідомлення про насильство й стрілянину стали частим явищем поблизу кордону між Сербією і Угорщиною, країною-членом Європейського Союзу. У цьому районі свої табори влаштували тисячі мігрантів, які прагнуть незаконно перетнути кордон із ЄС.